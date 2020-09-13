Протестующие в Минске идут маршем на дома силовиков и чиновников

Собравшиеся на очередную акцию протеста люди двинулись к местам, где живут белорусские мэры и начальники полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Nexta.

По данным канала, десятки тысяч человек «идут в гости к чиновникам в Дрозды». Они собрались в районе проспекта Независимости и пошли на проспект Победителей. После этого протестующие должны направиться в Дрозды.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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