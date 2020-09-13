Еще 11 вывезенных из Сирии детей передали родственникам

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что российские власти передали родственникам в Дагестане и Кабардино-Балкарии еще 11 детей, которых вывезли из Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«11 детей наконец-то вернутся домой, к родственникам в Дагестан и Кабардино-Балкарию. Но еще 4 ребенка из Чечни, Астрахани и Дагестана по-прежнему находятся в больнице — их жизни ничего не угрожает», — заявила Кузнецова.

9 сентября из спецлагерей Аль-Холь и Рож в Сирии были возвращены на родину 15 российских детей. Позже они прошли медицинское обследование, четверо из них были направлены на лечение в больницу.

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