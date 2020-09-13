Петербуржец с канистрой топлива решил поджечь церковь

В центре Петербурга мужчина грозился поджечь церковь Святой Екатерины. Об этом сообщает РЕН.

Инцидент произошел на Конюшенной улице. На месте происшествия был задержан 45-летний местный житель. При нем была обнаружена 10-литровая канистра с топливом.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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