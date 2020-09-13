В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу
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Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли из-за вероятного подъема воды в устье Невы до критических значений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дирекцию дамбы.
«В связи с неблагоприятным прогнозом, полученным от ФГБУ «Северо-Западное УГМС», о повышении уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения 13 сентября и усилением ветра до 19-24 метров в секунду принято решение о закрытии затворов КЗС», — сообщили в руководстве КЗС.
Отмечается, что дамба будет закрыта до 4.30 мск 14 сентября.
Движение судов по Кронштадскому фарватеру прекращено.
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