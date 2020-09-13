Еще 900 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

В Москве после заражения коронавирусом выздоровели еще 900 пациентов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 900 пациентов», — сказала Ракова.

По ее словам, общее число излечившихся от COVID-19 с начала пандемии в столице выросло до 229 573.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 28 млн, умерли более 920 тысяч человек.

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