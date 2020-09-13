В Шарлотсвилле снесли памятник солдатам Конфередации

Власти американского города Шарлотсвилля в штате Вирджиния приняли решение демонтировать памятник солдатам армии Конфедерации времен Гражданской войны в США, сообщает телеканал ABC.

По информации канала, бронзовая скульптура 1909 года была демонтирована накануне. Решение об этом было вынесено под влиянием протестов из-за гибели Джорджа Флойда.

Отмечается, что памятник располагался неподалеку от места, где в 2017 году произошли столкновения между сторонниками неонацистских идей и активистами из крайне левых движений.

Снос скульптуры сопровождался аплодисментами со стороны части местных жителей, которых собралось около 100 человек.

12 августа 2017 года в Шарлотсвилле произошли массовые столкновения на почве решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедерации генералу Роберту Ли. Сторонники и противники сноса устроили ожесточенные бои в центре города, полиция не смогла препятствовать радикалам с обоих сторон.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Рабовладельцы в Капитолии: конгресс атакует статуи конфедератов

— Конфедератов — в музей: в США задумались о памятнике Боузману

— Названо число американцев, поддерживающих движение Black Lives Matter