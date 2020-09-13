Жильцы разрушенного при взрыве дома в Приморье получат новое жилье

Жильцы двухэтажного дома в селе Вознесенка в Приморье, где произошел взрыв, получат сертификаты на новое жилье. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Отмечается, что сертификаты будут выданы гражданам, чьи квартиры не подлежат восстановлению.

По словам губернатора региона Олега Кожемяко, дом будет восстановлен до конца года.

«Экспертная комиссия оценит ущерб, после чего строительные организации приступят к восстановлению дома. Ремонтные работы должны быть выполнены до нового года. При этом, скорее всего, первый подъезд можно будет заселить в ближайшее время», — уточнил он.

Ранее на втором этаже жилого дома в селе Вознесенка произошел взрыв. По его словам, причина взрыва пока не установлена. В настоящее время идет разбор завалов, из дома были эвакуированы 23 жильца. В результате инцидента погиб один человек.

Позже на месте взрыва был найден газовый баллон. Само здание не было газифицировано.

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