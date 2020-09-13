Число жертв коронавируса на планете превысило 920 тысяч

Число жертв коронавируса на планете к утру воскресенья превысило 920 тыс, заболели свыше 28,7 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Так, по информации на 8.00 мск, число заражений инфекцией на планете достигло 28 759 036. Количество жертв увеличилось до 920 231.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в США, Индии и Бразилии. В каждой из этих стран количество заражений превысило 4 млн, в США — 6 млн.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией.

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