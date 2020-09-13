Тропический шторм «Поллета» усилился до урагана в Атлантике

Тропический шторм «Поллета», который сформировался в Атлантическом океане, усилился до мощного урагана и движется по направлению к Бермудским островам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

По данным синоптиков, стихия обрушится на Бермуды уже вечером в воскресенье. Скорость ветра в эпицентре урагана превышает 120 км/ч, ожидаются высокие волны и обильные дожди.

Непогода приближается к островам со скоростью 22,5 км/ч.

Шторм превращается в ураган, когда скорость ветра в его эпицентре превышает 119 км/ч.

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