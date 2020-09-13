В Гидрометцентре пообещали ночные заморозки в ряде регионов РФ

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уведомил, что в некоторых российских регионах в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки, передает ТАСС.

По его словам, наиболее заметно снижение температуры будет наблюдаться в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, а также в Алтайском крае. Как уточнил Вильфанд, в этом крае заморозки будут до -2°С.

Синоптик отметил, что заморозки также прогнозируются в регионах Приволжского федерального округа и в Воронежской области.

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