В Гидрометцентре пообещали ночные заморозки в ряде регионов РФ
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уведомил, что в некоторых российских регионах в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки, передает ТАСС.
По его словам, наиболее заметно снижение температуры будет наблюдаться в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, а также в Алтайском крае. Как уточнил Вильфанд, в этом крае заморозки будут до -2°С.
Синоптик отметил, что заморозки также прогнозируются в регионах Приволжского федерального округа и в Воронежской области.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Синоптики предупредили об аномальном похолодании в центральной части РФ
— Синоптики пообещали москвичам «эпизод бабьего лета»