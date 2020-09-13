Синоптики предупредили об аномальном похолодании в центральной части РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в четверг, 17 сентября, будет наблюдаться «всплеск тепла», но после него придет аномальное похолодание, передает ТАСС.

По его словам, днем столбики термометра опустятся «заметно» ниже +15°C. При этом ночью будет около +5°C, указал синоптик.

«В четверг высокая температура, а затем резкое понижение — температура будет около и даже ниже нормы», — сказал Вильфанд.

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