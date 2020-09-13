Несколько улиц в Москве перекроют 13 сентября
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В воскресенье, 13 сентября, в столице в связи с проведением «Большого московского триатлона» будут перекрыты ряд улиц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Уточняется, что в Москве с 06.00 до 12.45 будет полностью перекрыта Крылатская улица.
Еще в это же время будут перекрыты улица Народного ополчения и улица Нижние Мневники в сторону Крылатской улицы с сохранением движения в сторону улицы Нижние Мневники.
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