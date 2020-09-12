Вода в московской реке нагрелась до +50°С
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Температура воды в московской реке Чертановке поднялась до +50°С. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, подъем температуры зафиксирован в районе Бирюлево. Причиной он назвал сброс горячей воды из местной ТЭЦ.
Бывший пресс-секретарь «Мосводостока» Игорь Епифанов предположил, что это мог быть аварийный сброс, которые устраивают, чтобы избежать крупных аварий.