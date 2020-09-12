Вода в московской реке нагрелась до +50°С

Температура воды в московской реке Чертановке поднялась до +50°С. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, подъем температуры зафиксирован в районе Бирюлево. Причиной он назвал сброс горячей воды из местной ТЭЦ.

Бывший пресс-секретарь «Мосводостока» Игорь Епифанов предположил, что это мог быть аварийный сброс, которые устраивают, чтобы избежать крупных аварий.