Разбившийся в Подмосковье самолет не получал разрешения на вылет

Разрешений на полет в зоне, откуда вылетел упавший в Щелково самолет, в субботу не выдавалось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Самолет, предположительно, вылетел из Черноголовки. По предварительной информации, разрешения на полет в этом районе не выдавалось», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что ведомство начало собственную проверку по факту крушения судна.

Легкомоторный самолет SportStar совершил жесткую посадку в районе города Щелково около 17.00 мск. Его обломки были найдены в залитом водой песчаном карьере. Также на месте нашли раскрытый парашют и тела двух человек.

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