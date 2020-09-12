Двое школьников погибли при обрушении барака в удмуртском Сарапуле
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Двое подростков погибли в результате обрушения нежилого дома в Удмуртии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Амурская в городе Сарапул, разрушилась часть кровли двухэтажного нежилого деревянного дома.
Отмечается, что жертвами происшествия стали дети 13 лет.
В настоящее время на обвале идут спасательные и поисковые работы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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