В Кемерове подростки испортили портрет космонавта Леонова

В центре Кемерова неизвестные повредили портрет уроженца Кузбасса, летчика-космонавта Алексея Леонова на доске почетных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области.

Вечером 11 сентября в полицию поступило сообщение, что двое злоумышленников пнули доску почетных граждан города. В результате инцидента оказался поврежден портрет Леонова.

На данный момент сотрудники МВД проводят проверку и устанавливают личности вандалов.

В администрации Кемерово, в свою очередь, отметили, что злоумышленниками являются двое неизвестных подростков. Портрет почетного гражданина власти демонтировали для ремонта.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Оренбурге следователи разыскивают подростков, потушивших Вечный огонь

— Вандалы разрисовали стены Эрмитажа

— В Литве памятник советским воинам облили краской