В Кемерове подростки испортили портрет космонавта Леонова
В центре Кемерова неизвестные повредили портрет уроженца Кузбасса, летчика-космонавта Алексея Леонова на доске почетных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области.
Вечером 11 сентября в полицию поступило сообщение, что двое злоумышленников пнули доску почетных граждан города. В результате инцидента оказался поврежден портрет Леонова.
На данный момент сотрудники МВД проводят проверку и устанавливают личности вандалов.
В администрации Кемерово, в свою очередь, отметили, что злоумышленниками являются двое неизвестных подростков. Портрет почетного гражданина власти демонтировали для ремонта.
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