Глава БПЦ заявил об отсутствии надобности в автокефалии
Глава Белорусской православной церкви митрополит Вениамин заявил, что в стране нет потребности в создании автокефальной церкви. Об этом сообщает RT.
По его словам, подобное навязывается светскими людьми, которые преследуют собственные цели.
«Эта тема навязывается нам извне, внутри нет такой потребности», — сказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси.
Священнослужитель напомнил, что в годы Великой Отечественной войны на провозглашении автокефалии белорусским духовенством настаивали нацистские оккупационные власти и белорусские коллаборационисты.
В августе текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция желает создать автокефальную православную церковь. Комментируя документ, который лидер страны назвал программой белорусской оппозиции, он отметил, что реализация пунктов в части религии может привести к межконфессиональной и межнациональной войне.
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