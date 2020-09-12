Глава БПЦ заявил об отсутствии надобности в автокефалии

Глава Белорусской православной церкви митрополит Вениамин заявил, что в стране нет потребности в создании автокефальной церкви. Об этом сообщает RT.

По его словам, подобное навязывается светскими людьми, которые преследуют собственные цели.

«Эта тема навязывается нам извне, внутри нет такой потребности», — сказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси.

Священнослужитель напомнил, что в годы Великой Отечественной войны на провозглашении автокефалии белорусским духовенством настаивали нацистские оккупационные власти и белорусские коллаборационисты.

В августе текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция желает создать автокефальную православную церковь. Комментируя документ, который лидер страны назвал программой белорусской оппозиции, он отметил, что реализация пунктов в части религии может привести к межконфессиональной и межнациональной войне.

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