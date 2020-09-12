Чиновники Копейска присвоили себе работы активиста

Чиновники Копейского городского округа в Челябинской области присвоили себе работу активиста, который убрал свалку в овраге. Об этом сообщает «Челябинск сегодня».

Отмечается, что известный под псевдонимом Чистомэн активист 29 августа собрал и упаковал весь мусор в мешки и оставил у дороги, надеясь на то, что его вывезут силами администрации. При этом он опубликовал фото с места уборки на своей странице в соцсети.

По его словам, мусор убрали лишь после жалоб местных жителей. При этом администрация заявила, что уборкой занималась по заказу общественная организация «Благоустройство. Копейск», а не активист.

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что согласно документу, на который ссылаются чиновники, фотоотчет об уборке этой территории должен был быть предоставлен 20 августа, а уборка, о которой заявил Чистомэн, проходила 29 августа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Альтернативы нет: почему переход к домашней сортировке отходов неизбежен

— Пять интересных блогов про сортировку отходов

— На диких пляжах Приморья появятся нестандартные контейнеры для мусора