Два человека получили ножевые ранения в подмосковном СИЗО
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Двое человек получили травмы и ножевые ранения в СИЗО в подмосковном Ногинске на улице Ревсобрания. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что драка между 30-летним и 27-летним заключенными произошла в пятницу, 11 сентября.
Старший из них получил ранения шеи и живота, другой — травмы головы.
В настоящее время обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В «Матросской тишине» нашли тело заключенного