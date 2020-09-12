Два человека получили ножевые ранения в подмосковном СИЗО

Двое человек получили травмы и ножевые ранения в СИЗО в подмосковном Ногинске на улице Ревсобрания. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что драка между 30-летним и 27-летним заключенными произошла в пятницу, 11 сентября.

Старший из них получил ранения шеи и живота, другой — травмы головы.

В настоящее время обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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