Лишившаяся рук Маргарита Грачева показала видео с новым мужем
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Россиянка Маргарита Грачева, которой в декабре 2017 года экс-супруг из ревности отрубил кисти рук, выложила в своем Instagram ролик с новым мужем.
На видео можно увидеть, как возлюбленные гуляют по Санкт-Петербургу, бегают по городскому метро, целуются и фотографируются. Кроме того, супруг Грачевой носит ее на руках.
Как было известно ранее, бывший муж Грачевой получил 14 лет колонии строгого режима.
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