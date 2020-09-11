Создатель «Новичка» отреагировал на заявление о более сильной версии яда

Один из создателей «Новичка» Леонид Ринк назвал ерундой заявление немецкой газеты Spiegel о «более сильной» версии яда, которой якобы отравили Алексея Навального, передает РИА «Новости».

По его словам, вещество, о котором сообщает издание, плавится при более высоких температурах, в нормальных же условиях оно остается в твердом состоянии.

Ринк подчеркнул, что в деле Навального точно не мог фигурировать «Новичок».

«Это вещество другого класса — то, о чем они пишут. Оно никогда не было бинарным оружием», — сказал эксперт.

Ранее Spiegel со ссылкой на главу разведки Германии Бруно Каль сообщало, что Алексей Навальный мог якобы подвергнуться воздействию «более жесткого» варианта «Новичка».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.