Саратовский депутат оправдалась за слова о лишении «тунеядцев» пособий

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, которая ранее заявила, что «вместо закона о тунеядстве» всем оставшимся без работы платят пособия, отметила, что она не выступала за отмену мер социальной поддержки, передает РИА «Новости».

Она заверила, что лишь призывала помочь гражданам с подбором постоянных вакансий.

«Опубликованная фраза была вырвана из контекста и не отражает сказанного мной. На совещании предложила усилить работу всех ответственных структур, чтобы помочь с трудоустройством. Не выступала за отмену мер социальной поддержки, а подняла важный для всех жителей вопрос», — сказала Ковинская.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» проверит заявление Ковинской.

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