Саратовский депутат оправдалась за слова о лишении «тунеядцев» пособий
Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, которая ранее заявила, что «вместо закона о тунеядстве» всем оставшимся без работы платят пособия, отметила, что она не выступала за отмену мер социальной поддержки, передает РИА «Новости».
Она заверила, что лишь призывала помочь гражданам с подбором постоянных вакансий.
«Опубликованная фраза была вырвана из контекста и не отражает сказанного мной. На совещании предложила усилить работу всех ответственных структур, чтобы помочь с трудоустройством. Не выступала за отмену мер социальной поддержки, а подняла важный для всех жителей вопрос», — сказала Ковинская.
Ранее сообщалось, что «Единая Россия» проверит заявление Ковинской.
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