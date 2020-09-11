США поддерживают забастовки в Белоруссии

Соединенные Штаты поддерживают забастовки в Белоруссии и восхищаются теми, кто оставил рабочие инструменты и присоединился к ним. Об этом сказал первый замгоссекретаря США Стивен Биган, цитирует его РИА «Новости».

Говоря о новых санкциях, американский представитель выразил от лица США поддержку и восхищение белорусам, которые выходили на забастовки.

«Мы, конечно, поддерживаем и восхищаемся смелости тех, кто решил оставить свои рабочие инструменты или покинуть свои станки на фабриках и в мастерских Белоруссии», — сказал он.

Он уверен, что это показывает, что оппозиция республики объединена во всех слоях белорусского общества. Также он отметил, что США не хотят наказывать народ и вводить какие-то санкционные меры, если «это не является абсолютно необходимым и не поддерживает наши цели в Белоруссии».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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