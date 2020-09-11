Суд арестовал сына депутата Госдумы по делу об избиении

Дорогомиловский суд Москвы постановил заключить под стражу сына депутата Госдумы Мурада Гаджиева за групповое избиение из хулиганских побуждений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как стало известно, Абдулгамид Гаджиев будет содержаться в СИЗО до 24 октября. Ему вменяется преступление по статье 112 УК России (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенная группой лиц из хулиганских побуждений).

Отец арестованного является депутатом Госдумы от Дагестана. Мурад Гаджиев входит во фракцию «Единая Россия».

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