Аксенов призвал открыть дела в отношении организаторов водной блокады Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что против организаторов водной блокады полуострова нужно возбудить уголовные дела.

По его словам, Киев совершил преступление, перекрыв Северо-Крымский канал, по которому свыше 2 млн крымчан получали более 80% пресной воды.

Аксенов выразил мнение, что такие действия украинской стороны можно расценивать как «экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу», а также «как грубейшее нарушение основополагающих прав человека».

«Считаю, что в России против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела. А там и до международного трибунала дело дойдет», — написал Аксенов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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