В Москве задержан замглавы департамента Минпромторга Исаев

Минпромторг России сообщил о задержании заместителя главы департамента радиоэлектронной промышленности Антона Исаева, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

По его словам, сейчас для Исаева избирается мера пресечения.

В ходе доследственной проверки было установлено нанесение ущерба государству действиями «ООО Аквасервис», которое сейчас оказывает следствию необходимое содействие, рассказал представитель министерства.

Ранее источник сообщил, что Исаев задержан по подозрению в организации мошеннических схем хищения денежных средств, когда был одним из руководителей ЦНИИ «Электроника».