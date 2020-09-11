Бывшего журналиста пула Лукашенко арестовали на 15 суток

Суд Фрунзенского района Минска признал виновным журналиста белорусского государственного телеканала ОНТ Дмитрия Семченко в нарушении порядка проведения массовых акций, передает РИА «Новости».

Ему назначено наказание в виде 15 суток ареста.

Семченко работал на ОНТ с 2009 года, в том числе возглавлял группу журналистов телеканала, которые состояли в «президентском пуле» и освещали события с участием главы государства Александра Лукашенко. Журналист ушел с телеканала в августе после президентских выборов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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