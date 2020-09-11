В России проведено более 39,9 млн тестов на коронавирус

За последние сутки в России сделано 337 тыс. исследований на COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Таким образом, за все время проведено более 39,9 млн тестов на коронавирус.

В ведомстве также сообщили, что более 209,6 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение коронавирусом.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 27 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

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