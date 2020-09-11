МЧС продезинфицировали 32 млн кв. метров соцобъектов
Специалисты МЧС России с марта продезинфицировали 32 млн кв. метров социальных объектов, чтобы бороться с распространением коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.
«Сотрудники различных подразделений МЧС по всей стране провели санитарную обработку более 32 млн кв. м социально значимых объектов», — сообщили в службе.
Отмечается, что специалисты обработали больше 9 тысяч км дорог, 40 тысяч транспортных зданий, 4,7 тысячи лечебных и 7,3 тысячи образовательных учреждений, больше 20 тысяч социальных объектов.
Работники МЧС использовали особый раствор хлоркислородных соединений, который борется с вирусами и бактериями.
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