Врач перечислил несовместимые с прививкой от COVID-19 болезни
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов перечислил заболевания, при которых категорически нельзя делать прививку от коронавируса. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
В первую очередь, это связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов болезни, например онкологические.
Также воздержаться от вакцинации против коронавируса придется людям с воспалительными и аутоиммунными заболеваниями, системными заболевания крови и красной волчанкой.
Жемчугов подчеркнул, что в таких случаях вопросы вакцинации необходимо обсуждать с лечащим врачом.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».
Больше о препарате можно узнать на официальном сайте.
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