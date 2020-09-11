Нарколог рассказал, кто чаще страдает от алкоголизма

Большинство алкоголиков — это люди в возрасте от 30 до 50 лет. Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн, пишет РИА «Новости».

«Формирование злоупотребления алкоголем занимает много лет, от пяти до десяти. Поэтому пик алкогольных проблем приходится на возраст после 30. От 30 до 50 - это основная масса наших больных алкоголизмом», — сказал Брюн.

По данным минздрава, в 2019 году в России алкоголизмом страдали 1,3 миллиона человек.

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