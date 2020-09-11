Власти штата Орегон эвакуировали 10% населения из-за лесных пожаров

Власти американского штата Орегон провели эвакуацию более 10% жителей из своих домов из-за приближения лесных пожаров к ряду населенных пунктов, сообщает РИА «Новости».

Так, по словам, губернатора региона Кейт Браун, таких пожаров в Орегоне не наблюдалось никогда. Их площадь в настоящее время достигла 364 тыс. га.

Всего, по ее словам, были эвакуированы более полумиллиона американцев.

Крупные пожары на западе Соединенных Штатов начались в августе. Их распространению способствует низкая влажность и сильная жара. Так, 16 августа в калифорнийской Долине Смерти была зафиксирована температура 54,4°C.

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