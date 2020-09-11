Коронавирусом в Мексике заразились более 650 тысяч человек

Число погибших в результате заражения коронавирусом в Бразилии почти достигло 70 тыс, заразились более 650 тыс. человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

По последним данным, суточный прирост заражений в республике составил 4857 новых случаев. В общей сложности с начала пандемии заразились 652 364 жителей Бразилии.

Жертвами пандемии в стране стали 69 649 пациентов, 554 из них скончались за последние сутки.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли больше 900 тыс. человек.

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