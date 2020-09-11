В Бразилии за сутки коронавирусом заразились более 40 тысяч человек

Число заболевших COVID-19 в Бразилии за прошедшие сутки возросло более чем на 40 тыс. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на данные минздрава страны.

По последним данным, суточный прирост заражений в республике составил 40 557 новых случаев. В общей сложности с начала пандемии заразились 4 238 446 жителей Бразилии.

Жертвами пандемии в стране стали 129 552 пациента, 983 из них скончались за последние сутки. Вылечились 3 497 337 заболевших.

Бразилия занимает второе место по числу заражений коронавирусом, уступая лишь США.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли больше 900 тыс. человек.

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