Китай подтвердил эффективность российского препарата от COVID-19

Китайские ученые подтвердили эффективность российского препарата «Триазавирин» в борьбе с коронавирусом. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-президент РАН Валерий Чарушин.

По его словам, ответ коллег из Китая пока неофициальный, так как исследования лекарства не завершены.

Тем не менее, президент Харбинского медицинского университета Ян Баофэна заявил, что «Триазавирин» сокращает продолжительность течения болезни, смягчает многие симптомы.

Чарушин уточнил, что результат исследований промежуточный, но все же очевиден позитивный эффект препарата.

Ранее стало известно, что Белоруссия присоединилась к третьей фазе клинических испытаний российской вакцины от коронавируса.