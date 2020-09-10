Мужчина пострадал в результате стрельбы в ТЦ в Киеве

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В результате перестрелки в торговом центре в Оболонском районе в Киеве один человек получил огнестрельные ранения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу полиции Украины.

Отмечается, что пострадал 25-летний мужчина. Злоумышленники скрылись с места происшествия.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

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