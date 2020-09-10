В Минске проходят акции сторонников и противников Лукашенко

Малочисленные акции сторонников и противников президента Белоруссии Александра Лукашенко начались в четверг вечером, 10 сентября, в центре Минска. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что колонна сторонников действующего главы государства из 40 человек начала двигаться от площади Победы к площади Независимости. Они скандировали «За Беларусь!» и «Только вместе!», а также пронесли в руках национальный флаг, портреты Лукашенко и иконы.

При этом сотрудники милиции не вмешивались в ход проводимой акции.

В это же время на площади Независимости началась акция противников Лукашенко, всего у Красного Костела собрались около 30 девушек с шариками и красно-белыми лентами. Милиция призывала их разойтись.

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