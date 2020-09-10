Президент Ливана не исключил преднамеренный поджог в порту Бейрута

Возгорание в порту Бейрута, вероятно, могло произойти из-за поджога. Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун на собрании Высшего совета по безопасности, цитирует РИА «Новости».

Политику кажется, что пожар могли устроить преднамеренно. Также он рассматривает версию, что возгорание случилось по причине технической ошибки или халатности.

«В любом случае необходимо узнать причину и наказать виновных», — добавил он.

Порт Бейрута, где в начале августа произошел масштабный взрыв, 10 сентября снова был охвачен огнем. Администрация порта сообщила, что пока рано говорить о причинах пожара. В ливанской армии считают, что причиной могло стать возгорание на одном из складов с машинным маслом и покрышками. По последним данным, спасатели смогли потушить огонь в порту.

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