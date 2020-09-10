Пашаев назвать «чушью» планы Минюста о прекращении его адвокатского статуса
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Эльман Пашаев, представлявший интересы Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, назвал чушью планы Минюста внести представление о прекращении его статуса адвоката. Об этом он сказал «Газете.Ru».
«Это чушь собачья», — ответил юрист на просьбу прокомментировать эту информацию.
Пашаев также добавил, что рассчитывает представлять Ефремова на апелляции.
«Окончательное решение [о смене адвоката] еще не принято, там есть определенные моменты», — пояснил он.
Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что Ефремов отказался от услуг Пашаева, поскольку остался недоволен его работой.
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