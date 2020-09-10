36 тысяч человек захотели добровольно протестировать вакцину «Спутник V»

36 тысяч человек зарегистрировались как добровольцы, чтобы протестировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом пишет ТАСС.

«У нас идут пострегистрационные испытания на 40 тыс. людей, из которых на сегодня уже зарегистрировалось больше 36 тыс. человек (добровольцев)», — сказал Дмитриев.

Клинические испытания пройдут на Ближнем Востоке, в Бразилии, Индии, Мексике и в других странах.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V». Ранее свыше 30 обращений пришло в Россию насчет вакцины против коронавируса «Спутник V» из разных стран.

Больше о препарате можно узнать на официальном сайте.

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