Массовая вакцинация от COVID-19 начнется по мере роста объемов производства

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России стартует по мере роста объемов производства вакцины. Об заявил советник министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, передает ТАСС.

По его словам, система безопасности, контроля за безопасностью вакцины тщательно проработана и этот цифровой контур качественно обеспечивает безопасность пациентов.

Ранее сообщалось, что Московский Центр Гамалеи представил британскому журналу The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V».

Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

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