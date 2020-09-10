Массовая вакцинация от COVID-19 начнется по мере роста объемов производства
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России стартует по мере роста объемов производства вакцины. Об заявил советник министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, передает ТАСС.
По его словам, система безопасности, контроля за безопасностью вакцины тщательно проработана и этот цифровой контур качественно обеспечивает безопасность пациентов.
Ранее сообщалось, что Московский Центр Гамалеи представил британскому журналу The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V».
Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.
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