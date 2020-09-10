Умер американский искатель сокровищ Форрест Фенн

В США умер знаменитый искатель сокровищ Форрест Фенн, спрятавший в американских горах клад на $1 млн, за которым охотились тысячи людей. Об этом сообщает UPI.

Мужчина умер в возрасте 90 лет.

Фенн служил в Военно-воздушных силах Соединенных Штатах, после своей отставки он открыл галерею в городе Санта-Фе, продавал произведения искусства и искал индейские артефакты.

В 1988 у него обнаружили рак. Именно тогда Фенн решил укрыть свои сокровища. В 2010 году свет увидел книгу американца, в которой говорилось о кладе, а также в ней приводились шифры, указывающие на местоположение сокровищ.

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