В Белоруссии возбудили еще 43 уголовных дела по фактам угроз должностным лицам
СК Белоруссии возбудил за сутки 43 уголовных дела по фактам угроз должностным лицам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
Всего к настоящему времени было зафиксировано 122 угрозы должностным лицам в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
Как уточнили в МВД, в основном угрозы поступали посредством СМС-сообщений, через мессенджеры, в социальных сетях, по электронной почте и через листовки.
На данный момент оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех виновных в рассылке угроз должностным лицам продолжаются.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Киев обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии
— Кравцов и Родненков рассказали, когда вернутся в Белоруссию
— Посол России подарил Лукашенко карту Белоруссии в составе Российской империи