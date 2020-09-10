Американец выиграл в лотерею дважды за неделю и обогатился на $1 млн

Жителю Иллинойса повезло выиграть в лотерею дважды за неделю, пишет Upi.

Сначала американец получил приз в $10 тыс. по скретч-лотерейному билету, а менее чем через неделю в американской лотерее Powerball выиграл $1 млн. Мужчина пожелал остаться неизвестным, однако рассказал, что купил свой билет Powerball на заправке по дороге домой, после того как получил выигрыш за первый приз.

«Я вошел в дом своей девушки и крикнул «Юху-у». Она тоже не могла в это поверить и заплакала», — вспоминает он.

Победитель сказал, что планирует потратить часть своих денег на благотворительные цели.

«Очень важно отдавать деньги», — резюмировал американец.

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