Вакцинация от коронавируса войдет в календарь прививок

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что вакцинация от коронавируса будет в календаре прививок.

Она в интервью каналу «Россия 24» уточнила, что сама вакцина будет бесплатной, а также она войдет в календарь прививок.

Ракова отметила, что в настоящее время мнению людей разделились относительно того, делать ли им прививку вакциной или нет. Однако главная проблема заключается в том, что сначала необходимо произвести достаточное количество вакцины.

По последним данным, в Москве выявлено 269 тыс. заболевших и 226 тыс. выздоровевших после заражения инфекцией. За все время скончались от коронавируса в столице 4 947 человек.

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