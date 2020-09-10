СК: замглавы Минэнерго Тихонов являлся организатором крупного мошенничества

Следователи назвали замминистра энергетики Анатолия Тихонова организатором хищения более 600 млн рублей в ходе разработки информационной системы ТЭК. Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В ведомстве считают, что Тихонов провел махинацию будучи директором государственного предприятия «Российское энергетическое агентство». Замминистра совместно с соучастниками украл не менее 603 млн рублей, выделенных на создание информационной системы.

По словам Петренко, узнав, что по уголовному делу начались активные следственные действия, Тиханов решил скрыться, однако он и другие фигуранты были задержаны.

Отмечается, что в рамках дела помимо бывшего директора ФГБУ «РЭА», его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО «Ланит» Владимира Макарова и Виктора Серебрякова устанавливаются другие лица, причастные к мошенничеству.

Ранее стало известно, что замглавы Минэнерго и еще трое фигурантов обвиняются в хищении более 600 млн рублей. Им предъявлено обвинение в мошенничестве. Тихонов и другие фигуранты дела будут находиться под арестом до 8 ноября.

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