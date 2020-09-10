Врач предупредил об опасных симптомах после прививки от гриппа

Главный специалист Первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал об опасных симптомах после прививки от гриппа, пишет «Ридус».

Эксперт отметил, что симптомы бывают легкими и тяжелыми. К первым относятся незначительное повышение температуры тела, покраснение в месте укола и общее недомогание, ко вторым — большая температура, нагноение в месте укола, пульсация и отек.

Жемчугов добавил, что по поводу легких симптомов переживать не стоит, а при серьезных нужно обратиться в Роспотребнадзор и в больницу, в крайних случаях — вызывать скорую.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вакцинация от гриппа началась в Подмосковье

— За первую неделю масштабной вакцинации от гриппа прививку сделали более 350 тысяч москвичей

— Врач объяснил, чем опасно одновременное заражение гриппом и коронавирусом