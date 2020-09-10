Названа основная причина самоубийств в России

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что около половины самоубийств в стране связаны в той или иной степени с потреблением алкоголя. Об этом сообщает ТАСС.

«По оценке российских экспертов, до 50% суицидов в той или иной степени ассоциированы с потреблением алкоголя», — сказал он.

Салагай отметил, что самоубийство очень тесно ассоциировано с алкоголем не только в России, но и в других странах.

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