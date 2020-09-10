Суд перевел фигуранта дела Фургала под домашний арест

Басманный суд отпустил из СИЗО под домашний арест Николая Мистрюкова, одного из фигурантов по делу бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала. Об этом пишет РИА «Новости».

«Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября», — рассказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

По данным СМИ, Мистрюков пошел на сделку со следствием. Как правило, это предполагает признание вины и показания на соучастников в обмен на особый порядок судебного рассмотрения и более мягкое наказание.

Ранее Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца, после чего срок заключения был продлен еще на три месяца, до 9 декабря. Прокурор заявлял, что бывший глава Хабаровского края руководил бандой, которая занималась ликвидацией «неугодных ему лиц».

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