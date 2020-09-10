У каждого третьего пациента с коронавирусом выявляют сепсис

Сепсис выявляют у каждого третьего заболевшего с коронавирусом, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. Его слова передает ТАСС.

«У нас есть возбудитель, у нас есть органная дисфункция, поэтому, конечно, сепсис при COVID-19 безусловно есть», — сказал Авдеев, уточнив, что из 150 больных 49 имеют сепсис.

Об этом внештатный пульмонолог Минздрава рассказал на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с сепсисом.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 27 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

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